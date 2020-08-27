Погода в останні дні літа: температура підвищиться до +33°

"У найближчі три доби без опадів, лише завтра у північних і східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура у п'ятницю вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-24°, на півдні 25-30°. У вихідні в Україні поступове підвищення температури вночі до 14-19°, вдень до 27-33°", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом, на Київщині завтра місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-16°, вдень 20-23°.

А сьогодні, 27 серпня, нагадаємо, захід і північ України накриє дощами, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень підніметься до 31 градуса тепла.