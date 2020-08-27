Погода в последние дни лета: температура повысится до +33°

"В ближайшие трое суток без осадков, лишь завтра в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура в пятницу ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 19-24°, на юге 25-30°. В выходные в Украине постепенное повышение температуры ночью до 14-19°, днем до 27-33°", - говорится в сообщении.

По прогнозу, в Киевской области завтра местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 13-16°, днем 20-23°.

А сегодня, 27 августа, напомним, запад и север Украины накроет дождями, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до 31 градуса тепла.