Від 11° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Захід і північ України у четвер, 27 серпня, накриє дощами, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень підніметься до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
За прогнозом синоптиків, температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-31°.