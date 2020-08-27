От 11° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

"27 августа в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

По прогнозу синоптиков, температура ночью 11-16°, в южной части до 19 °; днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-31°.