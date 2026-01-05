$42.290.12
Подружжя може змінити дошлюбне прізвище через роки після одруження - Мін'юст

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністерство юстиції України роз'яснило, що подружжя має право змінити прізвище після реєстрації шлюбу, навіть через роки спільного життя. Процедура передбачає подачу заяви до відповідних органів.

Подружжя може змінити дошлюбне прізвище через роки після одруження - Мін'юст

Збереження подружжям своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити рішення згодом. Законодавство України дозволяє змінювати прізвище під час подружнього життя. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, дружина і чоловік мають рівні права у виборі прізвища. Вони можуть змінити дошлюбне прізвище навіть через роки спільного життя.

Законодавство передбачає чітку та зрозумілу процедуру такої зміни без обмежень щодо строку перебування у шлюбі.

Для зміни прізвища подружжю потрібно подати заяву до відділу ДРАЦС, ЦНАПу або дипломатичного представництва чи консульської установи України.

Подружжя може обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя. У разі бажання обох мати подвійне прізвище, за взаємною згодою визначається порядок його складення. Формування більше ніж двох прізвищ не допускається, якщо інше не передбачено звичаєм національної меншини.

Після зміни прізвища орган ДРАЦС видає нове свідоцтво про шлюб

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Понад 50 парам було відмовлено в онлайн-реєстрації шлюбу через "Дію": 17 у 2024 році та 40 у 2025 році. За рік роботи сервісу понад 17 тисяч пар одружилися онлайн.

Алла Кіосак

Суспільство
Шлюб
Міністерство юстиції України
Україна