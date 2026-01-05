Супруги могут изменить добрачную фамилию спустя годы после брака - Минюст

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
09:07 • 310 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 25684 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 52952 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 67814 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 52481 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 60210 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 61112 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64759 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57465 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52136 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
70%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»03:29 • 10653 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 17369 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 21090 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 17558 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 16647 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 312 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 111150 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 129694 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 138110 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 273404 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тьерри Бретон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Харьковская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 23839 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 20648 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 21044 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 30516 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 77033 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Таймс

Супруги могут изменить добрачную фамилию спустя годы после брака - Минюст

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Министерство юстиции Украины разъяснило, что супруги имеют право изменить фамилию после регистрации брака, даже спустя годы совместной жизни. Процедура предусматривает подачу заявления в соответствующие органы.

Супруги могут изменить добрачную фамилию спустя годы после брака - Минюст

Сохранение супругами своих фамилий при регистрации брака не лишает их права изменить решение впоследствии. Законодательство Украины позволяет менять фамилию во время супружеской жизни. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, жена и муж имеют равные права в выборе фамилии. Они могут изменить добрачную фамилию даже спустя годы совместной жизни.

Законодательство предусматривает четкую и понятную процедуру такого изменения без ограничений по сроку пребывания в браке.

Для изменения фамилии супругам нужно подать заявление в отдел ЗАГС, ЦПАУ или дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Супруги могут выбрать фамилию одного из них как общую или присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. В случае желания обоих иметь двойную фамилию, по взаимному согласию определяется порядок ее составления. Формирование более двух фамилий не допускается, если иное не предусмотрено обычаем национального меньшинства.

После изменения фамилии орган ЗАГС выдает новое свидетельство о браке

- говорится в сообщении.

Напомним

Более 50 парам было отказано в онлайн-регистрации брака через "Дію": 17 в 2024 году и 40 в 2025 году. За год работы сервиса более 17 тысяч пар поженились онлайн.

Алла Киосак

Общество
Брак
Министерство юстиции Украины
Украина