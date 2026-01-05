Супруги могут изменить добрачную фамилию спустя годы после брака - Минюст
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины разъяснило, что супруги имеют право изменить фамилию после регистрации брака, даже спустя годы совместной жизни. Процедура предусматривает подачу заявления в соответствующие органы.
Сохранение супругами своих фамилий при регистрации брака не лишает их права изменить решение впоследствии. Законодательство Украины позволяет менять фамилию во время супружеской жизни. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, жена и муж имеют равные права в выборе фамилии. Они могут изменить добрачную фамилию даже спустя годы совместной жизни.
Законодательство предусматривает четкую и понятную процедуру такого изменения без ограничений по сроку пребывания в браке.
Для изменения фамилии супругам нужно подать заявление в отдел ЗАГС, ЦПАУ или дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.
Супруги могут выбрать фамилию одного из них как общую или присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. В случае желания обоих иметь двойную фамилию, по взаимному согласию определяется порядок ее составления. Формирование более двух фамилий не допускается, если иное не предусмотрено обычаем национального меньшинства.
После изменения фамилии орган ЗАГС выдает новое свидетельство о браке
Напомним
Более 50 парам было отказано в онлайн-регистрации брака через "Дію": 17 в 2024 году и 40 в 2025 году. За год работы сервиса более 17 тысяч пар поженились онлайн.