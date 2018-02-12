Подруга С.Рибалки активно піарить депутата на сторінках своєї ГО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Громадська організація "Всеукраїнська Асоціація Криптовалют та Блокчейн", яку очолює подруга нардепа Сергія Рибалки - Анастасія Байбородіна, активно піарить депутата на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
Минулого тижня, сторінка асоціації була поповнена виключно коментарями С.Рибалки щодо врегулювання ринку криптовалют. Як правило, дописи “радикала” на його сторонці у соцмережах дублюються на сторінці Асоціації А.Байбородіни з різницею всього у кілька годин.
“Всеукраїнська Асоціація Криптовалют та Блокчейн” розміщує також і відео з С.Рибалкою.
Як відомо, громадську організацію — “Всеукраїнська Асоціація Криптовалют та Блокчейн” було створено у вересні минулого року. Саме у статусі голови вказаної ГО А.Байбородіна вже у жовтні 2017 р. стала співавтором законопроекту С.Рибалки “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні” № 7183-1.
Колеги С.Рибалки по фракції назвали такий його жест “неетичним”. Що ж до суті згаданого проекту закону, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим і популістським.
Нагадаємо, минулого року А. Байбородіна стала власницею нового авто Porsche Panamera, вартістю понад 5 млн грн.
А родинний бізнес С. Рибалки, тим часом, підозрюється СБУ у співпраці з терористичними Л/ДНР. За даними слідства компанія, що належить його батькові, налагодила збут снеків на територіях ОРДЛО та сплачувала на корить самопроголошених “республік” “таможені платежі”.