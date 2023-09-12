Подоляк: ООН – це лобістська контора із заробляння грошей

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Михайло Подоляк переконаний, що жодних суттєвих рішень від ООН в контексті війни Україна не отримає.

"Ми не доб'ємося від них, перше – чітких позицій, друге – чітких оцінок, третє – бажання вести юридичну боротьбу з російською федерацією, і четверте – відмови від власної безглуздості", - наголосив Подоляк.

Крім того, радник голови Офісу Президента переконаний, що ООН вже не виконує своїх первинних функцій, а перетворилась на "контору із заробляння грошей".

"Насправді, ООН цілком відсутня організація. Це, я б так сказав, піар-контора чи лобістська контора із заробляння грошей на гарну старість людям, які займають ті чи інші керівні посади", - зазначив він.

Також Подоляк запевнив, що ООН, як і інші міжнародні інституції завжди будуть викликати негативні емоції, а сам факт їх існування інколи ускладнює і затягує процеси.

"Емоції, які викликає ООН, завжди будуть негативними, як і будь-яка інша міжнародна інституція – МАГАТЕ якийсь, Червоний Хрест міжнародний, Amnesty International – все це фіктивні організації, які засмічують нашу свідомість абсолютно сміттєвими оцінками. Якби їх не було, ми б, напевно, багато питань вирішували краще і швидше", - наголосив він.

Деталі

На початку вересня поточного року міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні заявила, що поки не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид, через «недостатність доказів».

Літом 2022 року міжнародний правозахисний рух Amnesty International оприлюднив звіт, в якому зазначалось, що ЗСУ, начебто, наражають на небезпеку цивільних. Мова йшла про те, що розташування українських військових в житлових районах привертало туди вогонь з боку росії.

Звіт викликав обурення через прирівнювання відповідальності між потерпілою стороною та нападником. В організації сталася хвиля відставок. В тому числі звільнилася голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук. Пізніше Amnesty International визнали свій звіт помилковим.

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