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Подоляк: ООН – це лобістська контора із заробляння грошей

Подоляк: ООН – це лобістська контора із заробляння грошей

Київ • УНН

 • 712892 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував міжнародні інституції, на кшталт, ООН, МАГАТЕ та Червоного Хреста, назвавши їх фіктивними та такими, що засмічують свідомість людей. Про це він заявив під час інтерв’ю Youtube-каналу "Влада vs Влащенко", пише УНН.

Цитата

Михайло Подоляк переконаний, що жодних суттєвих рішень від ООН в контексті війни Україна не отримає.

"Ми не доб'ємося від них, перше – чітких позицій, друге – чітких оцінок, третє – бажання вести юридичну боротьбу з російською федерацією, і четверте – відмови від власної безглуздості", - наголосив Подоляк.

Крім того, радник голови Офісу Президента переконаний, що ООН вже не виконує своїх первинних функцій, а перетворилась на "контору із заробляння грошей".

"Насправді, ООН цілком відсутня організація. Це, я б так сказав, піар-контора чи лобістська контора із заробляння грошей на гарну старість людям, які займають ті чи інші керівні посади", - зазначив він.

Також Подоляк запевнив, що ООН, як і інші міжнародні інституції завжди будуть викликати негативні емоції, а сам факт їх існування інколи ускладнює і затягує процеси.

"Емоції, які викликає ООН, завжди будуть негативними, як і будь-яка інша міжнародна інституція – МАГАТЕ якийсь, Червоний Хрест міжнародний, Amnesty International – все це фіктивні організації, які засмічують нашу свідомість абсолютно сміттєвими оцінками. Якби їх не було, ми б, напевно, багато питань вирішували краще і швидше", - наголосив він.

Деталі

На початку вересня поточного року міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні заявила, що поки не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид, через «недостатність доказів».

Літом 2022 року міжнародний правозахисний рух Amnesty International оприлюднив звіт, в якому зазначалось, що ЗСУ, начебто, наражають на небезпеку цивільних. Мова йшла про те, що розташування українських військових в житлових районах привертало туди вогонь з боку росії.

Звіт викликав обурення через прирівнювання відповідальності між потерпілою стороною та нападником. В організації сталася хвиля відставок. В тому числі звільнилася голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук. Пізніше Amnesty International визнали свій звіт помилковим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом – Подоляк 

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