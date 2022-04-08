Подоляк до росіян: ваші солдати повернуться в росію і почнуть грабувати вже вас

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"Росіяни, які радіють смертям українців, мають дещо зрозуміти. Ті з вас, хто ґвалтував українських дівчат і грабував оселі, вже ніколи не зможуть жити за законом. Маєте молитися, щоб їх ліквідувала українська армія. Бо коли ваші солдати повернуться в росію, то почнуть ґвалтувати й грабувати вже вас", — написав Подоляк.

Росіяни, які радіють смертям українців, мають дещо зрозуміти. Ті з вас, хто ґвалтував дівчат і грабував оселі, вже ніколи не зможуть жити за законом. Маєте молитися, щоб їх ліквідувала армія. Бо коли ваші солдати повернуться в , то почнуть ґвалтувати й грабувати вже вас. pic.twitter.com/qlzjhFU6cE

Нагадаємо

2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.