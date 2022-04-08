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Подоляк к россиянам: ваши солдаты вернутся в россию и начнут грабить уже вас

Киев • УНН

 • 165124 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после возвращения в рф российские солдаты будут делать со своими соотечественниками то же, что и с мирными украинскими жителями, — насиловать и грабить, информирует УНН.

Подоляк к россиянам: ваши солдаты вернутся в россию и начнут грабить уже вас

Цитата

"Россияне, которые радуются смертям украинцев, должны кое-что понять. Те из вас, кто насиловал украинских девушек и грабил дома, уже никогда не смогут жить по закону. Должны молиться, чтобы их ликвидировала украинская армия. Потому что когда ваши солдаты вернутся в россию, то начнут насиловать и грабить уже вас", — написал Подоляк.

Росіяни, які радіють смертям українців, мають дещо зрозуміти. Ті з вас, хто ґвалтував  дівчат і грабував оселі, вже ніколи не зможуть жити за законом. Маєте молитися, щоб їх ліквідувала  армія. Бо коли ваші солдати повернуться в , то почнуть ґвалтувати й грабувати вже вас. pic.twitter.com/qlzjhFU6cE

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2022

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

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