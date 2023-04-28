Подоляк: дорожня карта вступу України в НАТО має бути обговорена у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дорожня карта вступу України в НАТО має бути обговорена у Вільнюсі. Про це заявив Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"По-перше, практично є консолідована позиія всіх членів Альянсу в тому, що Україна має бути членом.
По-друге, всі розуміють, що війна є стримуючим фактором і що під час війни, під час безпосередньо бойових дій, безумовно, вступу як бюрократичної процедури бути не може.
Але, по-третє, ми розуміємо, що як тільки війна закінчиться на умовах України, то в дуже короткі терміни Україна має вступити в НАТО. Важливо, аби на цей момент все було чітко прописано щодо бюрократичної процедури вступу - коли і як.
Дорожня карта має бути обговорена саме у Вільнюсі", - зазначив Подоляк.
Деталі
Михайло Подоляк додав, що одна з ключових умов участі України в саміті у Вільнюсі - це є конкретика щодо логістичного плану вступу у НАТО.
"Це дуже важливо для України. Тому що Президент практично відверто про це говорить - не треба робити декларативних заяв, що двері вже відкриті, але треба трошки почекати. Ми хочемо отримати або чітке календарне розуміння - коли ми будемо в НАТО, тобто який час у нас займе проходження певних процедур бюрократичних, або хочемо отримати логістичний план щодо вступу", - підкреслив Радник керівника ОП.
На думку Подоляка, такий логістичний план вже сьогодні окреслений в чернетці.
Нагадаємо
Михайло Подоляк заявив, що Угорщина не має коментувати сувернітет України.