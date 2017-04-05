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Податківця-хабарника затримали правоохоронці на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Одного з керівників районної податкової інспекції ГУ ДФС України в Харківській області затримали правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що посадовець щомісячно здирав гроші з роздрібного торгівця за неперешкоджання його діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергових шести тисяч гривень від підприємця.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, посадовця екоінспекції спіймали на хабарі в Києві.

Українські Національні Новини

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