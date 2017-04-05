Податківця-хабарника затримали правоохоронці на Харківщині

Встановлено, що посадовець щомісячно здирав гроші з роздрібного торгівця за неперешкоджання його діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергових шести тисяч гривень від підприємця.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, посадовця екоінспекції спіймали на хабарі в Києві.