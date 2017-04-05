Налоговика-взяточника задержали правоохранители в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Одного из руководителей районной налоговой инспекции ГУ ГФС Украины в Харьковской области задержали правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что чиновник ежемесячно сдирал деньги с розничного торговца за непрепятствование его деятельности.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередных шести тысяч гривен от предпринимателя.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, чиновника экоинспекции поймали на взятке в Киеве.