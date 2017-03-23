Податківці в Одеській області викрили три нелегальні АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Одеській області співробітники податкової міліції припинили роботу трьох нелегальних автомобільних заправок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник головам ДФС Сергій Білан, передає УНН.
“Під час операції "Акциз-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, було встановлено на двох заправках, розташованих в Одесі, і одній заправці, що знаходиться в одному з селищ області, здійснюється незаконна реалізація паливно-мастильних матеріалів.
У результаті проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено 3,7 тисячі літрів зрідженого газу, 15 тисяч літрів, а також автозаправні модулі, які використовувалися в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить майже 890 тисяч гривень.
Вилучене передане на відповідальне зберігання, розслідування кримінального провадження триває”, — написав С.Білан.
Як повідомляв УНН, точних даних щодо кількості нелегальних газових модулів в столиці на запити тимчасової контрольної комісії (ТТК) з питань АГЗП/АЗС не змогли надати в жодному держоргані.
Також нагадаємо, в Україні згодом з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG. Вказаний проект належить компанії WOG.