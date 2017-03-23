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Налоговики в Одесской области разоблачили три нелегальных АЗС

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области сотрудники налоговой милиции пресекли работу трех нелегальных автомобильных заправок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, передает УНН.

"Во время операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что ​​на двух заправках, расположенных в Одессе, и одной заправке, которая находится в одном из поселков области, осуществляется незаконная реализация горюче-смазочных материалов.

В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 3,7 тыс. литров сжиженного газа, 15 тыс. литров горючего, а также автозаправочные модули, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 890 тыс. гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение, расследование уголовного производства продолжается", - написал С.Билан.

Как сообщал УНН, точных данных о количестве нелегальных газовых модулей в столице на запросы временной контрольной комиссии (ВКК) по АГЗП/АЗС не смогли предоставить ни в одном госоргане.

Также напомним, в Украине со временем появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG. Указанный проект принадлежит компании WOG.

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