Налоговики в Одесской области разоблачили три нелегальных АЗС

"Во время операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что ​​на двух заправках, расположенных в Одессе, и одной заправке, которая находится в одном из поселков области, осуществляется незаконная реализация горюче-смазочных материалов.

В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 3,7 тыс. литров сжиженного газа, 15 тыс. литров горючего, а также автозаправочные модули, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 890 тыс. гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение, расследование уголовного производства продолжается", - написал С.Билан.

Как сообщал УНН, точных данных о количестве нелегальных газовых модулей в столице на запросы временной контрольной комиссии (ВКК) по АГЗП/АЗС не смогли предоставить ни в одном госоргане.

Также напомним, в Украине со временем появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG. Указанный проект принадлежит компании WOG.