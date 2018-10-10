Податківець розповів, куди дівають вилучений підроблений алкоголь

“Рішення щодо вилучених підакцизних товарів приймає суд. Якщо є відповідні експертизи про те, що чи алкоголь, чи спирт, чи будь-який "підакциз" не відповідає ГОСТу (Держстандарту — ред.), то він підлягає утилізації. Це передбачено чинним законодавством України. Є перелік фірм, які внесені до Єдиного державного реєстру, які мають відповідні ліцензії і відповідні потужності. Ми по окремо укладеній угоді передаємо цей "підакциз" їм, спочатку на зберігання, потім — на утилізацію. В основній масі ці фірми займаються виключно утилізацією, причому утилізацією небезпечних відходів. У них є сертифікація і відповідні потужності, тож ми працюємо виключно з ними”, — розповів керівник податкової міліції.

У випадку, якщо алкоголь відповідає ДСТУ, суд приймає рішення про його реалізацію та повернення коштів до бюджету, додав Лилик.

“У Житомирській області таких випадків не було, вони були на моїх попередніх місцях роботи. Ми вилучали великі партії спирту, який відповідав ГОСТу (Держстандарту — ред.), і передавали його на “Укрспирт”, — уточнив посадовець.

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Щодо відповідальності за виготовлення контрафактної горілки, то вона є занадто малою для того, щоб люди перестали цим займатися, вважає податківець.

“Ви пам’ятаєте оті пікові випадки по Харкову, коли був викид фальсифікованих спиртів і масово труїлися люди... Стаття 204 ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень. На жаль, це не така велика відповідальність, яка мала б бути. Люди, які починають займатися цим бізнесом, дуже рідко його залишають. Вони вертаються до нього знову і знову. Швидкі і легкі гроші, а що за ними стоїть людське горе — ніхто не задумується”, — сказав Лилик.

Як писав УНН, Кабмін вніс у Раду законопроект, який передбачає чергове підвищення акцизів на алкогольну продукцію на 9%. Експерти ринку вже заявили, що у разі прийняття такого рішення, в Україні знову побільшає фальсифікованого алкоголю.

Також нагадаємо, за словами голови Ради директорів BTC Ольги Івушкіної, вітчизняні регулятори не зацікавлені сьогодні у розвитку легального горілчаного ринку.