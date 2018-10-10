Налоговик рассказал, куда девают изъятый поддельный алкоголь

"Решение по изъятым подакцизным товарам принимает суд. Если есть соответствующие экспертизы о том, что или алкоголь, или спирт, или любой "подакциз" не соответствует ГОСТу, то он подлежит утилизации. Это предусмотрено действующим законодательством Украины. Есть перечень фирм, внесенных в Единый государственный реестр, которые имеют соответствующие лицензии и соответствующие мощности. Мы по отдельности заключенному соглашению передаем этот "подакциз" им, сначала на хранение, затем - на утилизацию. В основной массе эти фирмы занимаются исключительно утилизацией, причем утилизацией опасных отходов. У них есть сертификация и соответствующие мощности, поэтому мы работаем исключительно с ними", - рассказал руководитель налоговой милиции.

В случае, если алкоголь соответствует ГОСТу, суд принимает решение о его реализации и возврате средств в бюджет, добавил Лилик.

"В Житомирской области таких случаев не было, они были на моих предыдущих местах работы. Мы изымали большие партии спирта, который отвечал ГОСТу, и передавали его на "Укрспирт", - уточнил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынок украинского алкоголя ждет дальнейшая тенизация

Что касается ответственности за изготовление контрафактной водки, то она слишком мала для того, чтобы люди перестали этим заниматься, считает налоговик.

"Вы помните те пиковые случаи по Харькову, когда был выброс фальсифицированных спиртов и массово травились люди... Статья 204 УК предусматривает ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен. К сожалению, это не такая большая ответственность, которая должна быть. Люди, которые начинают заниматься этим бизнесом, очень редко его покидают. Они возвращаются к нему снова и снова. Быстрые и легкие деньги, а что за ними стоит человеческое горе - никто не задумывается", - сказал Лилик.

Как писал УНН, Кабмин внес в Раду законопроект, который предусматривает очередное повышение акцизов на алкогольную продукцию на 9%. Эксперты рынка уже заявили, что в случае принятия такого решения, в Украине снова станет фальсифицированного алкоголя.

Также напомним, по словам председателя совета директоров BTC Ольги Ивушкиной, отечественные регуляторы не заинтересованы сегодня в развитии легального водочного рынка.