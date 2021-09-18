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"Подарунок Моді": Індія побила рекорд з вакцинації від коронавірусу - за добу 22 млн доз

Київ • УНН

 • 20890 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Індії в п'ятницю було проведено рекордну кількість щеплень - 22,6 мільйона, що в три рази перевищує середньодобову кількість щеплень за останній місяць. Про це інформує УНН з посиланням на видання India Today.

Деталі

Міністр охорони здоров'я країни назвав цю знаменну подію подарунком до дня народження прем'єр-міністра Нарендри Моді, якому виповнився 71 рік, що раніше зазнав критики через різке зростання кількості випадків коронавірусної інфекції і смертності в квітні і травні.

"Кожен індієць буде пишатися сьогоднішнім рекордним числом вакцинацій, - сказав Моді. - Давайте продовжимо посилено робити щеплення, щоб перемогти COVID-19".

Попередній пік вакцинації в Індії - 14,1 мільйона - було досягнуто 31 серпня, при цьому в середньому за останні 30 днів щодня вводилося 7 мільйонів доз.

Імунізація різко зросла за останні кілька тижнів завдяки швидкому зростанню виробництва вакцини AstraZeneca Індійським інститутом сироватки, найбільшим в світі виробником вакцин.

Інститут сироватки поставить 200 мільйонів доз вакцини для програми імунізації Індії в цьому місяці в порівнянні з приблизно 150 мільйонами в попередньому місяці.

Окрім того, цього місяця компанія Bharat Biotech поставить 35 мільйонів доз вакцини Covaxin, а Cadila Healthcare приєднається до кампанії вакцинації наступного місяця, продавши 10 мільйонів доз своєї ДНК-вакцини COVID-19.

Доповнення

Вакцинація індійців залишається пріоритетом наразі, після того, як в квітні Індія припинила експорт вакцин COVID-19.

У країні з населенням 1,35 мільярда осіб було введено більше ніж 792 мільйонів доз вакцини, і це найбільший показник в світі після Китаю.

Індія ввела принаймні одну дозу більш ніж 62% дорослого населення і дві дози отримали приблизно 21% громадян.

У країні від початку пандемії зареєстровано понад 33,38 мільйона випадків коронавірусу і 444 248 смертей.

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