"Подарунок Моді": Індія побила рекорд з вакцинації від коронавірусу - за добу 22 млн доз
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Індії в п'ятницю було проведено рекордну кількість щеплень - 22,6 мільйона, що в три рази перевищує середньодобову кількість щеплень за останній місяць. Про це інформує УНН з посиланням на видання India Today.
Деталі
Міністр охорони здоров'я країни назвав цю знаменну подію подарунком до дня народження прем'єр-міністра Нарендри Моді, якому виповнився 71 рік, що раніше зазнав критики через різке зростання кількості випадків коронавірусної інфекції і смертності в квітні і травні.
"Кожен індієць буде пишатися сьогоднішнім рекордним числом вакцинацій, - сказав Моді. - Давайте продовжимо посилено робити щеплення, щоб перемогти COVID-19".
Попередній пік вакцинації в Індії - 14,1 мільйона - було досягнуто 31 серпня, при цьому в середньому за останні 30 днів щодня вводилося 7 мільйонів доз.
Імунізація різко зросла за останні кілька тижнів завдяки швидкому зростанню виробництва вакцини AstraZeneca Індійським інститутом сироватки, найбільшим в світі виробником вакцин.
Інститут сироватки поставить 200 мільйонів доз вакцини для програми імунізації Індії в цьому місяці в порівнянні з приблизно 150 мільйонами в попередньому місяці.
Окрім того, цього місяця компанія Bharat Biotech поставить 35 мільйонів доз вакцини Covaxin, а Cadila Healthcare приєднається до кампанії вакцинації наступного місяця, продавши 10 мільйонів доз своєї ДНК-вакцини COVID-19.
Доповнення
Вакцинація індійців залишається пріоритетом наразі, після того, як в квітні Індія припинила експорт вакцин COVID-19.
У країні з населенням 1,35 мільярда осіб було введено більше ніж 792 мільйонів доз вакцини, і це найбільший показник в світі після Китаю.
Індія ввела принаймні одну дозу більш ніж 62% дорослого населення і дві дози отримали приблизно 21% громадян.
У країні від початку пандемії зареєстровано понад 33,38 мільйона випадків коронавірусу і 444 248 смертей.