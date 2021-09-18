"Подарок Моди": Индия побила рекорд по вакцинации от коронавируса - за сутки 22 млн доз

Детали

Министр здравоохранения страны назвал это знаменательное событие подарком ко дню рождения премьер-министра Нарендры Моди, которому исполнился 71 год, который ранее подвергся критике из-за резкого роста количества случаев коронавирусной инфекции и смертности в апреле и мае.

"Каждый индиец будет гордиться сегодняшним рекордным числом вакцинаций, - сказал Моди. - Давайте продолжим усиленно делать прививки, чтобы победить COVID-19".

Предыдущий пик вакцинации в Индии - 14,1 миллиона - было достигнуто 31 августа, при этом в среднем за последние 30 дней ежедневно вводилось 7 млн доз.

Иммунизация резко выросла за последние несколько недель благодаря быстрому росту производства вакцины AstraZeneca Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин.

Институт сыворотки поставит 200 млн доз вакцины для программы иммунизации Индии в этом месяце по сравнению с примерно 150 миллионами в предыдущем месяце.

Кроме того, в этом месяце компания Bharat Biotech поставит 35 млн доз вакцины Covaxin, а Cadila Healthcare присоединится к кампании вакцинации в следующем месяце, продав 10 млн доз своей ДНК-вакцины COVID-19.

Дополнение

Вакцинация индейцев остается приоритетом на данный момент, после того, как в апреле Индия приостановила экспорт вакцин COVID-19.

В стране с населением 1,35 миллиарда человек было введено более 792 миллионов доз вакцины, и это самый большой показатель в мире после Китая.

Индия ввела крайней мере одну дозу более чем 62% взрослого населения и две дозы получили примерно 21% граждан.

В стране с начала пандемии зарегистрировано более 33,38 миллиона случаев коронавируса и 444 248 смертей.