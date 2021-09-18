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"Подарок Моди": Индия побила рекорд по вакцинации от коронавируса - за сутки 22 млн доз

Киев  •  УНН

 • 20875 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Индии в пятницу было проведено рекордное количество прививок - 22,6 миллиона, что в три раза превышает среднесуточное количество прививок за последний месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание India Today.

Детали

Министр здравоохранения страны назвал это знаменательное событие подарком ко дню рождения премьер-министра Нарендры Моди, которому исполнился 71 год, который ранее подвергся критике из-за резкого роста количества случаев коронавирусной инфекции и смертности в апреле и мае.

"Каждый индиец будет гордиться сегодняшним рекордным числом вакцинаций, - сказал Моди. - Давайте продолжим усиленно делать прививки, чтобы победить COVID-19".

Предыдущий пик вакцинации в Индии - 14,1 миллиона - было достигнуто 31 августа, при этом в среднем за последние 30 дней ежедневно вводилось 7 млн доз.

Иммунизация резко выросла за последние несколько недель благодаря быстрому росту производства вакцины AstraZeneca Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин.

Институт сыворотки поставит 200 млн доз вакцины для программы иммунизации Индии в этом месяце по сравнению с примерно 150 миллионами в предыдущем месяце.

Кроме того, в этом месяце компания Bharat Biotech поставит 35 млн доз вакцины Covaxin, а Cadila Healthcare присоединится к кампании вакцинации в следующем месяце, продав 10 млн доз своей ДНК-вакцины COVID-19.

Дополнение

Вакцинация индейцев остается приоритетом на данный момент, после того, как в апреле Индия приостановила экспорт вакцин COVID-19.

В стране с населением 1,35 миллиарда человек было введено более 792 миллионов доз вакцины, и это самый большой показатель в мире после Китая.

Индия ввела крайней мере одну дозу более чем 62% взрослого населения и две дозы получили примерно 21% граждан.

В стране с начала пандемии зарегистрировано более 33,38 миллиона случаев коронавируса и 444 248 смертей.

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