Почали пропускати приватні авто: у Маріуполі окупанти пом'якшили виїзд у бік Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Маріуполі пом’якшили режим на виїзд у бік Запоріжжя через Беряднськ. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти частково почали пропускати приватні авто, передає УНН.
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"Фіксуємо пом’якшання режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Беряднськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали", - написав Андрющенко у Telegram.
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З поганого, за словами радника міського голови, "такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами".
"Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце", - резюмував він.
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