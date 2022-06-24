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Почали пропускати приватні авто: у Маріуполі окупанти пом'якшили виїзд у бік Запоріжжя

Почали пропускати приватні авто: у Маріуполі окупанти пом'якшили виїзд у бік Запоріжжя

Київ • УНН

 • 105696 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Маріуполі пом’якшили режим на виїзд у бік Запоріжжя через Беряднськ. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти частково почали пропускати приватні авто, передає УНН.

Цитата

"Фіксуємо пом’якшання режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Беряднськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали", - написав Андрющенко у Telegram.

Додамо

З поганого, за словами радника міського голови, "такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами".

"Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце", - резюмував він.

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