Почали пропускати приватні авто: у Маріуполі окупанти пом'якшили виїзд у бік Запоріжжя

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"Фіксуємо пом’якшання режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Беряднськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали", - написав Андрющенко у Telegram.

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З поганого, за словами радника міського голови, "такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами".

"Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце", - резюмував він.

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