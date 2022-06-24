Начали пропускать частные автомобили: в Мариуполе оккупанты смягчили выезд в сторону Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Мариуполе смягчили режим на выезд в сторону Запорожья через Беряднск. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты частично начали пропускать частные авто, передает УНН.
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"Фиксуем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Беряднск. Частично начали пропускать частные авто. Еще очень ограниченно, но начали", - написал Андрющенко в Telegram.
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Из плохого, по словам советника городского головы, "такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингета может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мерами".
"Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь пока есть окошко", - резюмировал он.
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