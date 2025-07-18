Побиття мобілізованого співробітником ТЦК: у ДБР прокоментували інцидент

Учора, 17 липня, суд продовжив запобіжний захід начальнику Подільського районного ТЦК, який не зупинив дії свого підлеглого та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва, який причетний до жорстокого побиття мобілізованого, що призвело до смерті.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою, повідомило ДБР, пише УНН.

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Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою, вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Бюро, "заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії свого підлеглого і не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити".

Через це він також є відповідачем у справі про смерть мобілізованого.

Нагадаємо

За матеріалами слідства, 7 травня 2025 року у Києві затримали чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК через порушення правил військового обліку. Його оперативно направили на ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Вже наступного дня його доставили на збірний пункт у Дарницькому районі, а 8 травня відправили до одного з навчальних центрів. Однак там відмовились його приймати через виявлені проблеми зі здоров’ям - зокрема, алкогольну залежність, травмоване стегно та варикоз.

Чоловіка повернули назад до Києва. 9 травня його включили до іншої групи мобілізованих і направили до ще одного навчального центру на Львівщині. Але й там чоловіка не прийняли з тих самих медичних причин.

У результаті він разом з іншими "неприйнятими" повертався автобусом до столиці.

Під час зворотної дороги він вживав алкоголь, як зазначено – з дозволу військовослужбовців, і почав поводитися агресивно через що, солдат ТЦК кілька разів вдарив його в обличчя.

Коли той впав, солдат застосував електрошокер і бив чоловіка головою об підлогу автобуса. Побиття, за даними слідчих, відбувалося неодноразово протягом усієї дороги до Києва.

Після прибуття його витягли з автобуса і кинули на асфальті. Лише згодом прибули медики, які констатували смерть.

Судово-медична експертиза зафіксувала тяжкі травми: переламані ребра, ушкодження внутрішніх органів, а також поєднану черепно-грудну травму - усе це призвело до загибелі.

11 травня підозрюваному оголосили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військової влади із застосуванням насильства в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Ця стаття передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Наступного дня Печерський районний суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці з утриманням на гауптвахті. А 2 липня апеляційний суд залишив це рішення без змін, відхиливши скаргу захисту.

Сторона обвинуваченого просила про домашній арешт, аргументуючи наявністю малолітньої дитини, хворої матері та проблемами зі здоров’ям. Проте 4 липня суд продовжив строк тримання під вартою до 11 серпня.