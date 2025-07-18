Побиття мобілізованого співробітником ТЦК: у ДБР прокоментували інцидент

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:59 • 364 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:38 • 5474 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
13:33 • 16357 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
12:44 • 29856 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 31931 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 41936 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 145038 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 107104 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 104052 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 330103 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 108035 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 85235 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18 липня, 08:28 • 77145 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 76790 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46229 перегляди
Публікації
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових14:37 • 10460 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 77812 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 145015 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 330092 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 241958 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігнат Юрій Робертович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 47046 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 104234 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 112303 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 225790 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 283574 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Північний потік — 2

Побиття мобілізованого співробітником ТЦК: у ДБР прокоментували інцидент

Київ • УНН

 • 2234 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід начальнику Подільського районного ТЦК та солдату Шевченківського районного ТЦК, причетним до побиття мобілізованого, що призвело до його смерті. Обидва фігуранти залишаються під вартою.

Побиття мобілізованого співробітником ТЦК: у ДБР прокоментували інцидент

Учора, 17 липня, суд продовжив запобіжний захід начальнику Подільського районного ТЦК, який не зупинив дії свого підлеглого та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва, який причетний до жорстокого побиття мобілізованого, що призвело до смерті.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою, повідомило ДБР, пише УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою, вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу

- ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Бюро, "заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії свого підлеглого і не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити".

Через це він також є відповідачем у справі про смерть мобілізованого.

Нагадаємо

За матеріалами слідства, 7 травня 2025 року у Києві затримали чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК через порушення правил військового обліку. Його оперативно направили на ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Вже наступного дня його доставили на збірний пункт у Дарницькому районі, а 8 травня відправили до одного з навчальних центрів. Однак там відмовились його приймати через виявлені проблеми зі здоров’ям - зокрема, алкогольну залежність, травмоване стегно та варикоз.

Чоловіка повернули назад до Києва. 9 травня його включили до іншої групи мобілізованих і направили до ще одного навчального центру на Львівщині. Але й там чоловіка не прийняли з тих самих медичних причин.

У результаті він разом з іншими "неприйнятими" повертався автобусом до столиці.

Під час зворотної дороги він вживав алкоголь, як зазначено – з дозволу військовослужбовців, і почав поводитися агресивно через що, солдат ТЦК кілька разів вдарив його в обличчя.

Коли той впав, солдат застосував електрошокер і бив чоловіка головою об підлогу автобуса. Побиття, за даними слідчих, відбувалося неодноразово протягом усієї дороги до Києва.

Після прибуття його витягли з автобуса і кинули на асфальті. Лише згодом прибули медики, які констатували смерть.

Судово-медична експертиза зафіксувала тяжкі травми: переламані ребра, ушкодження внутрішніх органів, а також поєднану черепно-грудну травму - усе це призвело до загибелі.

11 травня підозрюваному оголосили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військової влади із застосуванням насильства в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Ця стаття передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Наступного дня Печерський районний суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці з утриманням на гауптвахті. А 2 липня апеляційний суд залишив це рішення без змін, відхиливши скаргу захисту.

Сторона обвинуваченого просила про домашній арешт, аргументуючи наявністю малолітньої дитини, хворої матері та проблемами зі здоров’ям. Проте 4 липня суд продовжив строк тримання під вартою до 11 серпня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9