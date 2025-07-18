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Избиение мобилизованного сотрудником ТЦК: в ГБР прокомментировали инцидент

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Суд продлил меру пресечения начальнику Подольского районного ТЦК и солдату Шевченковского районного ТЦК, причастным к избиению мобилизованного, что привело к его смерти. Оба фигуранта остаются под стражей.

Избиение мобилизованного сотрудником ТЦК: в ГБР прокомментировали инцидент

Вчера, 17 июля, суд продлил меру пресечения начальнику Подольского районного ТЦК, который не остановил действия своего подчиненного, и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева, причастному к жестокому избиению мобилизованного, что привело к смерти.

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей, сообщило ГБР, пишет УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева. Оба фигуранта находятся под стражей, вчера, 17 июля, суд продлил применение этой меры пресечения

- говорится в сообщении.

Как отметили в Бюро, "заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который непосредственно находился в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, никак не отреагировал на действия своего подчиненного и не прекратил избиение, имея реальную возможность это сделать".

Из-за этого он также является ответчиком по делу о смерти мобилизованного.

Напомним

По материалам следствия, 7 мая 2025 года в Киеве задержали мужчину, который находился в розыске ТЦК из-за нарушения правил воинского учета. Его оперативно направили на ВВК, которая признала его годным к службе.

Уже на следующий день его доставили на сборный пункт в Дарницком районе, а 8 мая отправили в один из учебных центров. Однако там отказались его принимать из-за выявленных проблем со здоровьем - в частности, алкогольной зависимости, травмированного бедра и варикоза.

Мужчину вернули обратно в Киев. 9 мая его включили в другую группу мобилизованных и направили в еще один учебный центр на Львовщине. Но и там мужчину не приняли по тем же медицинским причинам.

В результате он вместе с другими "непринятыми" возвращался автобусом в столицу.

Во время обратной дороги он употреблял алкоголь, как указано – с разрешения военнослужащих, и начал вести себя агрессивно, из-за чего солдат ТЦК несколько раз ударил его в лицо.

Когда тот упал, солдат применил электрошокер и бил мужчину головой об пол автобуса. Избиение, по данным следователей, происходило неоднократно на протяжении всей дороги в Киев.

По прибытии его вытащили из автобуса и бросили на асфальте. Лишь впоследствии прибыли медики, которые констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала тяжелые травмы: переломанные ребра, повреждения внутренних органов, а также сочетанную черепно-грудную травму - все это привело к гибели.

11 мая подозреваемому объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса - превышение военной власти с применением насилия в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Эта статья предусматривает от 8 до 12 лет заключения.

На следующий день Печерский районный суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с содержанием на гауптвахте. А 2 июля апелляционный суд оставил это решение без изменений, отклонив жалобу защиты.

Сторона обвиняемого просила о домашнем аресте, аргументируя наличием малолетнего ребенка, больной матери и проблемами со здоровьем. Однако 4 июля суд продлил срок содержания под стражей до 11 августа.

Алена Уткина

Алена Уткина

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