Побратимів не кидаємо: Україна підключає міжнародні гуманітарні місії для отримання списку всіх наших полонених

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“Зараз ми також підключаємо міжнародні гуманітарні місії, аби отримати список всіх хлопців, які знаходяться у ворога”, - йдеться в повідомленні.

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Наголосили, що Державна прикордонна служба разом зі Збройними силами України не полишають спроб, аби достеменно дізнатися долю всіх прикордонників та морських піхотинців, які боронили остров Зміїний.

Інформацію про 13 загиблих прикордонників озвучували на основі попередніх даних, які були отримані в момент атаки ворога на острів, після чого зв’язок було втрачено.

“Долю прикордонників та воїнів Збройних сил України ми намагалися перевірити, залучивши цивільне судно морської рятувально-пошукової служби “Сапфір”, яке виходило з метою виконання гуманітарної місії. Проте разом з екіпажем судно було незаконно захоплено російськими окупантами”, - зазначив Демченко.

Він додав, що аналізуючи відеоматеріали, поширені Російською Федерацією, нами та Збройними силами України, ідентифіковано більшість військовослужбовців, які перебувають у російському полоні.

“Звісно, що Російська Федерація намагається використовувати їх у своїй інформаційній пропаганді, і ми добре розуміємо, що полон не найкраще місце, та впливає на побратимів. Проте наголосимо: Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливо, щоб повернути їх додому. Слава захисникам острова Зміїний. Слава Україні”, - наголосив речник.

Нагадаємо

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктуру було зруйновано, а острів захоплено.

У ДПСУ повідомили, що острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які перебувають на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

Згодом стало відомо, що українські військові живі, однак перебувають у полоні.