Собратьев не бросаем: Украина подключает международные гуманитарные миссии для получения списка всех наших пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина подключает международные гуманитарные миссии для того, чтобы получить список всех украинских военнослужащих, находящихся у врага. Об этом в своем видеообращении заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
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“Сейчас мы также подключаем международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех ребят, которые находятся у врага”, - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что Государственная пограничная служба вместе с Вооруженными силами Украины не оставляют попыток, чтобы доподлинно узнать судьбу всех пограничников и морских пехотинцев, которые защищали остров Змеиный.
Информацию о 13 погибших пограничниках озвучивали на основе предварительных данных, которые были получены в момент атаки врага на остров, после чего связь была потеряна.
“Судьбу пограничников и воинов Вооруженных сил Украины мы пытались проверить, привлекая гражданское судно морской спасательно-поисковой службы “Сапфир”, которое выходило с целью выполнения гуманитарной миссии. Однако вместе с экипажем судно было незаконно захвачено российскими оккупантами”, - отметил Демченко.
Он добавил отдельно, что анализируя видеоматериалы, распространены Российской Федерацией, нами и Вооруженными силами Украины, идентифицировано большинство военнослужащих, которые находятся в российском плену.
“Конечно, что Российская Федерация пытается использовать их в своей информационной пропаганде, и мы хорошо понимаем, что плен не лучшее место, и влияет на собратьев. Однако подчеркнем: Украина своих не бросает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Слава защитникам острова Змеиный. Слава Украине", - подчеркнул спикер.
Напомним
24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.
По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.
В ГПСУ сообщили, что остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.
Позже стало известно, что украинские военные живы, однако находятся в плену.