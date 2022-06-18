Побоювання ЄС, що росія вимагатиме викуп за газ, стають реальністю - FT

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"Рішення москви скоротити постачання ключовим покупцям зруйнувало ілюзію, що вона не відвернеться від своїх найбільших клієнтів", - зазначає видання.

Як вказано, хоч рф і звинуватила у рішенні обмежити постачання трубопроводом "Північний потік-1" до Німеччини санкції, запровадженими після вторгнення в Україну, "мало хто на Заході купується на лінію москви". росія має доступ до альтернативних маршрутів поставок для постачання клієнтам за кордоном, але вона відмовилася їх використовувати, пояснює видання.

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль сказав, що скорочення поставок "Газпромом" видаються "стратегічним" кроком москви, який "нагадає" Європі, що вона не повинна почуватися "надто безпечно або надто комфортно".

Старший науковий співробітник аналітичного центру Брейгеля Георг Захманн звинуватив москву у "спробі грати в розділяй і владарюй", заявивши, що режим президента володимира путіна хотів "посилити свій вплив на Європу напередодні зими та будь-якого можливого врегулювання в Україні".

Якщо росія швидко не відновить обсяги поставок, галузь побоюється, що Європі важко буде зберігати достатньо газу напередодні зимових місяців, коли попит буде найвищим.

"Але навіть якщо поставки повністю відновляться, події цього тижня остаточно зруйнували колись поширене у галузі переконання, що росія не оберне газову зброю на своїх найбільших клієнтів", - відзначає видання.

Аналітик Citi Едвард Морс попередив при цьому, що цієї зими ціни, ймовірно, мають різко зрости, щоб обмежити попит, якщо російські поставки не повернуться.

Ціни на газ вже підскочили — з дуже високих рівнів — більш ніж на 60% цього тижня приблизно до 130 євро за мегават-годину. Це посилило глобальне занепокоєння з приводу різкого зростання інфляції, на тлі того, як центральні банки намагаються впоратися зі зростанням цін, не викликаючи широкомасштабного економічного спаду.

Фахівець з ринку газу в IHS Markit Лоран Русецкас сказав, що хоча москва може невдовзі відновити постачання, існує ризик, що вона посилить свої позиції і ще більше скоротить поставки цієї зими. "Зростає ймовірність того, що це прелюдія до головного шоу", - сказав він, додавши, що побоюється, що москва побачить можливість послабити санкції, посиливши тиск на економіку Європи.

"Якщо буде явне "ми відключимо газ, якщо ви не зніме санкції", то я впевнений, що вони отримають дуже коротку відповідь", - сказав він. "Але я стурбований тим, що в москві достатньо підтримки цього підходу, щоб зробити його цілком реальним", - додав експерт.

Доповнення

14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через газопровід “Північний потік” різко скоротиться через брак газоперекачувальних агрегатів. 15 червня "Газпром" повідомив, що ще більше скоротить потужність станції "Північного потоку" - до 67 млн кубометрів на добу. Раніше газопроводом прокачували близько 100 млн кубометрів на добу.

Енергетичні компанії у ЄС, зокрема, у Німеччині, Чехії, Словаччині, Австрії, Франції, Італії, після цього почали отримувати менше газу з рф.