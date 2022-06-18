Опасения ЕС, что россия потребует выкуп за газ, становятся реальностью - FT

Детали

"Решение москвы сократить поставки ключевым покупателям разрушило иллюзию, что она не отвернется от своих крупнейших клиентов", – отмечает издание.

Как указано, хотя россия и обвинила в решении ограничить поставки трубопроводом "Северный поток-1" в Германию санкции, введенными после вторжения в Украину, "мало кто на Западе покупается на линию москвы". россия имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок для клиентов за рубежом, но она отказалась их использовать, объясняет издание.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сказал, что сокращения поставок "Газпромом" кажутся "стратегическим" шагом москвы, который "напомнит" Европе, что она не должна чувствовать себя "слишком безопасно или слишком комфортно".

Старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля Георг Захманн обвинил москву в "попытке играть в разделяй и властвуй", заявив, что режим президента владимира путина хотел "усилить свое влияние на Европу накануне зимы и любого возможного урегулирования в Украине".

Если россия быстро не восстановит объемы поставок, отрасль опасается, что Европе трудно будет сохранять достаточно газа в преддверии зимних месяцев, когда спрос будет самым высоким.

"Но даже если поставки полностью возобновятся, события на этой неделе окончательно разрушили когда-то распространенное в отрасли убеждение, что россия не обернет газовое оружие на своих крупнейших клиентов", - отмечает издание.

Аналитик Citi Эдвард Морс предупредил при этом, что этой зимой цены, вероятно, должны резко возрасти, чтобы ограничить спрос, если российские поставки не вернутся.

Цены на газ уже подскочили — с очень высоких уровней — более чем на 60% на этой неделе примерно до 130 евро за мегаватт-час. Это усилило глобальную обеспокоенность по поводу резкого роста инфляции на фоне того, как центральные банки пытаются справиться с ростом цен, не вызывая широкомасштабного экономического спада.

Специалист по рынку газа в IHS Markit Лоран Русецкас сказал, что хотя москва может вскоре возобновить поставки, существует риск, что она усилит свои позиции и еще больше сократит поставки этой зимой. "Увеличивается вероятность того, что это прелюдия к главному шоу", - сказал он, добавив, что опасается, что москва увидит возможность ослабить санкции, усилив давление на экономику Европы.

"Если будет явное "мы отключим газ, если вы не снимете санкции", то я уверен, что они получат очень короткий ответ", – сказал он. "Но я озабочен тем, что в москве достаточно поддержки этого подхода, чтобы сделать его вполне реальным", – добавил эксперт.

Дополнение

14 июня "Газпром" заявил, что поставки газа через газопровод “Северный поток” резко сократится из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов. 15 июня "Газпром" сообщил, что еще больше сократит мощность станции "Северного потока" – до 67 млн ​​кубометров в сутки. Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки.

Энергетические компании в ЕС, в частности, в Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии, после этого начали получать меньше газа из россии.