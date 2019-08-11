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Поблизу Рима з неба падали фрагменти літака, який аварійно приземлився

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Фрагменти норвезького літака Boeing 787, на борту якого перебували 298 пасажирів, здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Прес-секретар норвезьких авіаліній розповіла, що літак Boeing 787 приземлився в аеропорті Рима "через ознаки технічної несправності одного з двигунів". Літак, за її інформацією, приземлився нормально.

Літак норвезької авіакомпанії прямував до Лос-Анджелеса, на борту літака було 298 пасажира. Після посадки з неба почали падати фрагменти літака.

Як пише Euronews, речниця італійського агентства цивільного захисту розповіла, що фрагменти літака впали неподалік від аеропорту й пошкодили автомобілі.

Міський голова Ф'юмічіно Естеріно Монтіно опублікував у Facebook фотографії фрагментів. Він додав, що адміністрація підвищила заходи безпеки, на випадок того, якщо фрагменти літака пошкодять будинки людей.

Як повідомляв УНН, літак, який прямував зі Львова до Анталії, екстрено приземлився в аеропорту "Одеса".

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