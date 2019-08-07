Пасажирський літак екстрено приземлився в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Літак авіакомпанії Bravo Airways, який прямував зі Львова до Анталії, екстрено приземлився в аеропорту "Одеса". 140 пасажирів чекають заміни літака. Про це УНН розповіли в одеському аеропорту.
BQ 2169 Bravo Airways приземлився в Одесі з технічних причин.
"Категорія - загальна, з технічних причин. Літак сів в Одесі, приземлився орієнтовно о 4 годині вечора", - розповіли УНН в аеропорту "Одеса".
Відзначимо, що рейс зі Львова в Анталію вже пролетів територію України, після чого приземлився в Одесі.
"На борту перебувало близько 140 пасажирів, вони доставлені до терміналу, їм буде надано із кондиціонерами зал, їжа, напої. За ними о 7 годині вилетить другий літак", - розповіли УНН.
Як повідомляв УНН, в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, є поранені.