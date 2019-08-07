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Пасажирський літак екстрено приземлився в Одесі

Пасажирський літак екстрено приземлився в Одесі

Київ • УНН

 • 22003 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Літак авіакомпанії Bravo Airways, який прямував зі Львова до Анталії, екстрено приземлився в аеропорту "Одеса". 140 пасажирів чекають заміни літака. Про це УНН розповіли в одеському аеропорту.

BQ 2169 Bravo Airways приземлився в Одесі з технічних причин.

"Категорія - загальна, з технічних причин. Літак сів в Одесі, приземлився орієнтовно о 4 годині вечора", - розповіли УНН в аеропорту "Одеса".

Відзначимо, що рейс зі Львова в Анталію вже пролетів територію України, після чого приземлився в Одесі.

"На борту перебувало близько 140 пасажирів, вони доставлені до терміналу, їм буде надано із кондиціонерами зал, їжа, напої. За ними о 7 годині вилетить другий літак", - розповіли УНН.

Як повідомляв УНН, в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, є поранені.

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