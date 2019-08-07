Пассажирский самолет экстренно приземлился в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Самолет авиакомпании Bravo Airways, который следовал из Львова в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту “Одесса”. 140 пассажиров ожидают замены самолета. Об этом УНН рассказали в одесском аэропорту.
BQ 2169 Bravo Airways приземлился в Одессе по техническим причинам.
“Категория — общая, по техническим причинам. Самолет сел в Одессе, приземлился ориентировочно в 4 часа вечера”, рассказали УНН в аэропорту “Одесса”.
Отметим, что рейс со Львова в Анталию уже пролетел территорию Украины, после чего приземлился в Одессе.
“На борту находилось порядка 140 пассажиров, они доставлены к терминалу, им будет предоставлен кондиционируемый зал, еда, напитки. За ними в 7 часов вылетит другой самолет”, — рассказали УНН.
Как сообщал УНН, в Полтавской области аварийно сел и загорелся самолет Ан-2, есть раненые.