Около Рима с неба падали фрагменты самолета, который аварийно приземлился
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Фрагменты норвежского самолета Boeing 787, на борту которого находились 298 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Пресс-секретарь норвежских авиалиний рассказала, что самолет Boeing 787 приземлился в аэропорту Рима "из-за признаков технической неисправности одного из двигателей". Самолет, по ее информации, приземлился нормально.
Самолет норвежской авиакомпании направлялся в Лос-Анджелес, на борту самолета было 298 пассажира. После посадки с неба начали падать фрагменты самолета.
Как пишет Euronews, пресс-секретарь итальянского агентства гражданской защиты рассказала, что фрагменты самолета упали неподалеку от аэропорта и повредили автомобили.
Мэр Фьюмичино Эстерино Монтино опубликовал в Facebook фотографии фрагментов. Он добавил, что администрация повысила меры безопасности, на случай того, если фрагменты самолета повредят дома людей.
Как сообщал УНН, самолет, следовавший из Львова в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту "Одесса".