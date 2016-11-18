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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Протипіхотну міну виявили на дереві поблизу поста "Березове" на Донеччині

Протипіхотну міну виявили на дереві поблизу поста "Березове" на Донеччині

Київ • УНН

 • 9272 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протипіхотну осколкову міну МОН-200, призначену для ураження живої сили, виявлено поблизу нульового поста "Березове" на Донеччині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.

Міна знаходилась на дереві в безпосередній близькості до дорожнього коридору у напрямку Донецька.

Наразі небезпечну знахідку вилучено представниками групи по розмінуванню.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків.

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