Протипіхотну міну виявили на дереві поблизу поста "Березове" на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протипіхотну осколкову міну МОН-200, призначену для ураження живої сили, виявлено поблизу нульового поста "Березове" на Донеччині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Міна знаходилась на дереві в безпосередній близькості до дорожнього коридору у напрямку Донецька.
Наразі небезпечну знахідку вилучено представниками групи по розмінуванню.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків.