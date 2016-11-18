Противопехотную мину обнаружили на дереве вблизи поста "Березовое" в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Противопехотную осколочную мину МОН-200, предназначенную для поражения живой силы, обнаружены вблизи нулевого поста "Березовое" в Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Мина находилась на дереве в непосредственной близости от дорожного коридора в направлении Донецка.
Опасную находку изъяли представители группы по разминированию.
Напомним, как сообщал УНН, два пункта пропуска попали под обстрел боевиков.