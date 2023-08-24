По всій Україні лунає повітряна тривога: зафіксовано зліт російського винищувача
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У всіх областях України пролунала повітряна тривога. Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано зліт російського винищувача, передає УНН.
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“Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому саваслейка нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.
За даними Карти повітряних тривог, наразі у всіх областях України лунають сирени.