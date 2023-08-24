По всій Україні лунає повітряна тривога: зафіксовано зліт російського винищувача

Цитата

“Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому саваслейка нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.

За даними Карти повітряних тривог, наразі у всіх областях України лунають сирени.