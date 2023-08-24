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19:26 • 26485 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 78728 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102766 просмотра

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13 марта, 13:40 • 103406 просмотра

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13 марта, 13:25 • 95478 просмотра

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13 марта, 10:29 • 87347 просмотра

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По всей Украине раздается воздушная тревога: зафиксирован взлет российского истребителя

По всей Украине раздается воздушная тревога: зафиксирован взлет российского истребителя

Киев • УНН

 • 1247472 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет российского истребителя, передает УНН.

Цитата

“Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома саваслейка нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги”, - говорится в сообщении.

По данным Карты воздушных тревог, сейчас во всех областях Украины звучат сирены.

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