По всей Украине раздается воздушная тревога: зафиксирован взлет российского истребителя

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“Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома саваслейка нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги”, - говорится в сообщении.

По данным Карты воздушных тревог, сейчас во всех областях Украины звучат сирены.