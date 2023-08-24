По всей Украине раздается воздушная тревога: зафиксирован взлет российского истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет российского истребителя, передает УНН.
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“Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома саваслейка нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги”, - говорится в сообщении.
По данным Карты воздушных тревог, сейчас во всех областях Украины звучат сирены.