По Сумщині вночі росіяни вдарили зі ствольної артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 27 жовтня вдарили по Сумській області зі ствольної артилерії, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
Цитата
"Вночі росіяни вдарили зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. Зафіксовано 2 вибухи", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Додамо
За даними ОК "Північ", протягом доби на прикордонні Сумщині зафіксовано один ворожий обстріл (4 вибухи) із міномету.
Нагадаємо
Окупанти 26 жовтня обстріляли прикордоння Сумщини чотири рази, загинув неповнолітній хлопець.