По Сумской области ночью россияне ударили из ствольной артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска в ночь на 27 октября ударили по Сумской области из ствольной артиллерии, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
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"Ночью россияне ударили из ствольной артиллерии по территории Краснопольской громады. Зафиксировано 2 взрыва", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Добавим
По данным ОК "Север", в течение суток на пограничье Сумской области зафиксирован один вражеский обстрел (4 взрыва) из миномета.
Напомним
Оккупанты 26 октября обстреляли пограничье Сумской области четыре раза, погиб несовершеннолетний парень.