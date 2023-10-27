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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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По Сумской области ночью россияне ударили из ствольной артиллерии - ОВА

Киев • УНН

 • 130938 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска в ночь на 27 октября ударили по Сумской области из ствольной артиллерии, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

По Сумской области ночью россияне ударили из ствольной артиллерии - ОВА

Цитата

"Ночью россияне ударили из ствольной артиллерии по территории Краснопольской громады. Зафиксировано 2 взрыва", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Добавим

По данным ОК "Север", в течение суток на пограничье Сумской области зафиксирован один вражеский обстрел (4 взрыва) из миномета. 

Напомним

Оккупанты 26 октября обстреляли пограничье Сумской области четыре раза, погиб несовершеннолетний парень.

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