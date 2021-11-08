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По 2,5 тис. грн з людини: лікарку спіймали на схемі з даними про вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Прикарпатті викрили схему махінацій із даними про вакцинацію від COVID-19. Правоохоронцям вдалося встановити особу лікарки, яка вносила неправдиві відомості в електронну систему “eHealth”. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

По 2,5 тис. грн з людини: лікарку спіймали на схемі з даними про вакцинацію від COVID-19

Цитата:

"Як встановило слідство, організувала схему заступниця директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво в застосунку “Дія”, - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними спецслужби, лікар не проводила їм щеплення. "Натомість незаконно вносила їхні персональні дані в електронну систему охорони здоров’я “eHealth” через програму “Medics” як нібито вакцинованих. Невикористану вакцину списувала", - додали у СБУ.

За попередніми даними, за свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тис. грн з людини.

Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних в інформаційну систему Національної служби здоров’я України;
  • журнал обліку вакцинованих осіб,
  • інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі планується оголосити посадовиці про підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

Після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесено в систему, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

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Довідково

Підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це справжнє кримінальне правопорушення. Воно карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років. І використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України – до 2 років обмеження волі.

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