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На Мукачівському автовокзалі працівники продавали фальшиві експрес-тести на COVID-19

Київ • УНН

 • 19237 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Мукачево Закарпатської області працівники вокзалу виготовляли та продавали пасажирам за 350 грн підроблені COVID-документи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МВС.

На Мукачівському автовокзалі працівники продавали фальшиві експрес-тести на COVID-19

Деталі

За даними поліції, на території Мукачівського автовокзалу незаконно продавали підроблені експрес-тести з негативним результатом на COVID-19. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували фальшими довідками працівники цього ж вокзалу.

Як повідомляють, покупці не проводили жодного медобстеження, а отримували фейковий документ всього за 350 грн.

Правоохоронці викрили правопорушників під час продажу чергового підробленого документа. З місця події вилучили довідки з ознаками підробки, їх досліджуватимуть експерти.

Дії кваліфікували за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їхній збут). Встановлюють інших людей, причетних до злочину. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Окрім цього, встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Заробляли” 4 млн грн на місяць: на Харківщині продавали фальшиві COVID-документи

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