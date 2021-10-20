"Заробляли" 4 млн грн на місяць: на Харківщині продавали фальшиві COVID-документи

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Повідомляється, що 10 людей незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

За час своєї роботи вони встигли "наштампувати" понад 40 тисяч підроблених довідок та майже 500 фальшованих сертифікатів.

Щомісячний "заробіток" зловмисників становив 4 млн гривень.

Затримано семеро учасників протиправної діяльності, зокрема організатора.

За даними МВС, зловмисникам повідомлено про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України.

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