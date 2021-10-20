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"Заробляли" 4 млн грн на місяць: на Харківщині продавали фальшиві COVID-документи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На Харківщині затримали групу зловмисників, яка продавала фальшовані сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 та результати ПЛР-тестів. Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує УНН.

"Заробляли" 4 млн грн на місяць: на Харківщині продавали фальшиві COVID-документи

Деталі

Повідомляється, що 10 людей незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

За час своєї роботи вони встигли "наштампувати" понад 40 тисяч підроблених довідок та майже 500 фальшованих сертифікатів.

Щомісячний "заробіток" зловмисників становив 4 млн гривень.

Затримано семеро учасників протиправної діяльності, зокрема організатора.

За даними МВС, зловмисникам повідомлено про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні людям приходить розсилка про фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

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