"Зарабатывали" 4 млн грн в месяц: в Харьковской области продавали фальшивые COVID-документы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Харьковской области задержали группу злоумышленников, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов. Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует УНН.
Детали
Сообщается, что 10 человек незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.
За время своей работы они успели "наштамповать" более 40 тысяч поддельных справок и почти 500 поддельных сертификатов.
Ежемесячный "заработок" злоумышленников составил 4 млн гривен.
Задержаны семь участников противоправной деятельности, в том числе организатор.
По данным МВД, злоумышленникам сообщено о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
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