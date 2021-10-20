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"Зарабатывали" 4 млн грн в месяц: в Харьковской области продавали фальшивые COVID-документы

Киев • УНН

 • 18294 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Харьковской области задержали группу злоумышленников, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов. Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует УНН.

"Зарабатывали" 4 млн грн в месяц: в Харьковской области продавали фальшивые COVID-документы

Детали

Сообщается, что 10 человек незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.

За время своей работы они успели "наштамповать" более 40 тысяч поддельных справок и почти 500 поддельных сертификатов.

Ежемесячный "заработок" злоумышленников составил 4 млн гривен.

Задержаны семь участников противоправной деятельности, в том числе организатор.

По данным МВД, злоумышленникам сообщено о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

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