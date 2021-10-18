В Україні людям приходить розсилка про фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

ukru
19:38 • 73712 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 93927 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 158805 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143332 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146123 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158544 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176308 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149862 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159062 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175963 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159096 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151757 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124433 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118591 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136463 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 158805 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151757 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251139 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247470 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53318 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63646 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61830 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97630 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109237 перегляди
Актуальне
В Україні людям приходить розсилка про фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

В Україні людям приходить розсилка про фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

 • 49713 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні людям у Viber приходить розсилка про можливості купити фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Ціна сертифікату 2 тис. грн. Так, наприклад, журналіст Галина Стрешна-Виговська на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото розсилки про фальшиві сертифікати, передає УНН.

Цитата

"Попит народжує пропозицію. Таке повідомлення надійшло сьогодні у Вайбер. Як бачите, ціна на "послугу" піднялася в чотири рази", - написала Стрешна-Виговська та опублікувала фото розсилки про фальшиві сертифікати.

Деталі

Так, шахраї пропонують за 2 тис. грн видати фальшивий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. Вони обіцяють оформити підроблений документ і занести дані в "Дію"

"Сертифікат про вакцинацію Україна. Оформлення через лікаря, без уколу. Офіційний сертифікат з вакциною Pfizer 2 рази. Сертифікат реєструється в офіційній базі + фізичний документ. Додаток "Дія". QR-код. Без передоплати. Доставка Новою Поштою. Ціна сертифікату 2000 грн", - йдеться в розсилці.

Доповнення

Раніше начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак повідомляв, що Національна поліція Україна вже відкрила близько 490 кримінальних проваджень за підробку COVID-документації.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що Національна поліція спільно з Мінціфрою розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканування паперового його варіанту.

Він також розповів, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушників може загрожувати покарання - від штрафу в 17 000 гривень до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок та сертифікатів передбачено покарання - від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, в разі виявлення підробки документа і спроби скористатися ним, будуть залучатися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо буде доведено, що особа, хвора коронавірусною інфекцією, розповсюдила хвороба, воно може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами