В Україні людям приходить розсилка про фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

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"Попит народжує пропозицію. Таке повідомлення надійшло сьогодні у Вайбер. Як бачите, ціна на "послугу" піднялася в чотири рази", - написала Стрешна-Виговська та опублікувала фото розсилки про фальшиві сертифікати.

Деталі

Так, шахраї пропонують за 2 тис. грн видати фальшивий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. Вони обіцяють оформити підроблений документ і занести дані в "Дію"

"Сертифікат про вакцинацію Україна. Оформлення через лікаря, без уколу. Офіційний сертифікат з вакциною Pfizer 2 рази. Сертифікат реєструється в офіційній базі + фізичний документ. Додаток "Дія". QR-код. Без передоплати. Доставка Новою Поштою. Ціна сертифікату 2000 грн", - йдеться в розсилці.

Доповнення

Раніше начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак повідомляв, що Національна поліція Україна вже відкрила близько 490 кримінальних проваджень за підробку COVID-документації.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що Національна поліція спільно з Мінціфрою розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканування паперового його варіанту.



Він також розповів, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушників може загрожувати покарання - від штрафу в 17 000 гривень до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок та сертифікатів передбачено покарання - від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, в разі виявлення підробки документа і спроби скористатися ним, будуть залучатися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо буде доведено, що особа, хвора коронавірусною інфекцією, розповсюдила хвороба, воно може бути притягнута до кримінальної відповідальності.