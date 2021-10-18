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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине людям приходит рассылка о фальшивых сертификатах о вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 49699 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине людям в Viber приходит рассылка о возможности купить фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Цена сертификата 2 тыс. грн. Так, например, журналист Галина Стрешная-Выговская на своей странице у Facebook опубликовала фото рассылки о фальшивых сертификатах, передает УНН.

Цитата

“Спрос рождает предложение. Такое сообщение пришло сегодня в Вайбер. Как видите, цена на „услугу“ поднялась в четыре раза”, — написала Стрешная-Выговская и опубликовала фото рассылки о фальшивых сертификатах.

Детали

Так, мошенники предлагают за 2 тыс. грн выдать фальшивый сертификат о вакцинации против COVID-19. Они обещают оформить поддельный документ и занести данные в “Дію”

“Сертификат о вакцинации Украина. Оформление через врача, без укола. Официальный сертификат с вакциной Pfizer 2 раза. Сертификат регистрируется в официальной базе+ Физический документ. Приложение „Дия“. QR-код. Без предоплаты. Доставка Новой Почтой. Цена сертификата 2000 грн”, — говориться в рассылке.

Дополнение

Ранее начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак сообщал, что Национальная полиция Украина уже открыла около 490 уголовных производств за подделку COVID-документации.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий заявил, что Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с “Дии” или сканирование бумажного его варианта.

Он также рассказал, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание — от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что лицо, больное коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлеченно к уголовной ответственности.

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