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На Мукачевском автовокзале работники продавали фальшивые экспресс-тесты на COVID-19

Киев • УНН

 • 19237 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Мукачево Закарпатской области работники вокзала изготавливали и продавали пассажирам за 350 грн поддельные COVID-документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

На Мукачевском автовокзале работники продавали фальшивые экспресс-тесты на COVID-19

Детали

По данным полиции, на территории Мукачевского автовокзала незаконно продавали поддельные экспресс-тесты с отрицательным результатом на COVID-19. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Торговали фальшивыми справками работники этого же вокзала.

Как сообщают, покупатели не проводили никакого медобследования, а получали фейковый документ всего за 350 грн.

Правоохранители разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа. С места происшествия изъяли справки с признаками подделки, их будут исследовать эксперты.

Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Устанавливают других людей, причастных к преступлению. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, устанавливают людей, успевших приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность.

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