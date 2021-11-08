По 2,5 тыс. грн с человека: врача поймали на схеме с данными о вакцинации от COVID-19

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"Как установило следствие, организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не желали прививаться, однако хотели иметь свидетельство в приложении “Дія”, - сообщили в СБУ.

Детали

По данным спецслужбы, врач не проводила им прививки. "Зато незаконно вносила их персональные данные в электронную систему здравоохранения "eHealth” через программу “Medics” как якобы вакцинированных. Неиспользованную вакцину списывала", - добавили в СБУ.

По предварительным данным, за свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тыс. грн с человека.

Во время обыска, проведенного в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли:



компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины;



журнал учета вакцинированных лиц,



другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.



Сейчас планируется объявить чиновнице о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к сделке лиц.

После выявления персональных данных лиц, которые были противоправно внесены в систему, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

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Справочно

Подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса - это настоящее уголовное преступление. Оно карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет. И использование заведомо фальшивого документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины - до 2 лет ограничения свободы.