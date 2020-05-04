Пневмонія у хворих COVID-19 може початися і без температури - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У хворих коронавірусною хворобою може виникнути ураження легень і без високої температури. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Не завжди вона (температура тіла - ред.) є чіткою прогностичною ознакою подальшої тяжкості перебігу захворювання. Тобто, може бути субфебрильна (37,1-38,0°C - ред.) температура, і виникнути важка пневмонія", - сказала Голубовська.
За її словами, висока температура в 38-39°C, як правило, не дуже характерна для даного захворювання.
"А буває такий стан, на жаль, коли у людини взагалі без підвищення температури тіла відразу починається дихальний розлад. Тобто він першу фазу захворювання пропускає, відразу починається з другої фази ураження легень, і не просто якась пневмонія, а набряк легенів починається у людини без температури. У нас була така людина, і з цукровим діабетом, і з ампутованою кінцівкою. Але вона видужала, вже виписалася", - розповіла інфекціоніст.
Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, люди з другою групою крові мають найбільший ризик перед коронавірусною хворобою COVID-19.