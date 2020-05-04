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Пневмония у больных COVID-19 может начаться и без температуры - Голубовская

Киев • УНН

 • 105786 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. У больных коронавирусной болезнью может возникнуть поражение лёгких и без высокой температуры. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Пневмония у больных COVID-19 может начаться и без температуры - Голубовская

“Не всегда она (температура тела — ред.) является четким прогностическим признаком дальнейшей тяжести течения заболевания. То есть, может быть субфебрильная (37,1–38,0 °C — ред.) температура, и возникнуть тяжелая пневмония”, — сказала Голубовская.

По её словам, высокая температура в 38–39°C, как правило, не очень характерна для данного заболевания.

“А бывает такое состояние, к сожалению, когда у человека вообще без повышения температуры тела сразу начинается дыхательное расстройство. То есть он первую фазу заболевания пропускает, сразу начинается со второй фазы поражение легких, и не просто какая-то пневмония, а отёк лёгких начинается у человека без температуры. У нас был такой человек, и с сахарным диабетом, и с ампутированной конечностью. Но он выздоровел, уже выписался”, — рассказала инфекционист.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, люди со второй группой крови имеют наибольший риск перед коронавирусной болезнью COVID-19.

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