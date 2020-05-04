Голубовская назвала наиболее "чувствительную" к COVID-19 группу крови
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Люди со второй группой крови имеют наибольший риск перед коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Вторая группа крови (более подвержена риску заболевания на COVID-19 - ред.), по публикациям. Мы также уже обращаем на это внимание, и нам не очень "нравится", когда люди со второй группой крови болеют. Есть такое наблюдение", - сказала Голубовская.
По ее словам, такое явление встречается при многих инфекционных заболеваниях, оно описано, в некоторых случаях даже механизм расшифрован.
"Пока есть такое наблюдение, и мы, в принципе, по своим больным наблюдаем (такое явление - ред.)", - добавила инфекционист.
Как сообщалось в УНН, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.