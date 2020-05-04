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Голубовська назвала найбільш "чутливу" до COVID-19 групу крові

Київ • УНН

 • 28239 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Люди з другою групою крові мають найбільший ризик перед коронавірусною хворобою COVID-19. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Голубовська назвала найбільш "чутливу" до COVID-19 групу крові

"Друга група крові (більше схильна до ризику захворювання COVID-19 - ред.), за публікаціями. Ми також вже звертаємо на це увагу, і нам не дуже "подобається", коли люди з другою групою крові хворіють. Є таке спостереження", - сказала Голубовська.

За її словами, таке явище зустрічається при багатьох інфекційних захворюваннях, воно описане, у деяких випадках навіть механізм розшифрований.

"Поки що є таке спостереження, і ми, в принципі, за своїми хворими спостерігаємо (таке явище - ред.)", - додала інфекціоніст.

Як повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9:00 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.

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