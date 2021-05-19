Плей-офф Суперліги: гра Санона допомогла "Дніпру" скоротити відставання від "Будівельника"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У столичному ПС "Венето" за участі "Будівельника" та "Дніпра" відбувся третій поєдинок чвертьфінальної стадії баскетбольної Суперліги, передає кореспондент УНН.
Деталі
Після рівних стартових хвилин перевагу заробили гості. Колектив з “Дніпра” своїм бажанням, наполегливістю, активністю та агресивним захистом, пішли на велику перерву з комфортною перевагою — 41:29.
Згодом кияни почали наздоганяти гостей. У вирішальний момент гру в свої руки взяв Ісуф Санон із “Дніпра”, який індивідуально розбирався із захистом “Будівельника” та приніс своїй команді бажаний виграш — 72:81.
Санон набрав цього вечора 27 очок. У “Будівельника” 17 балів при 12 підбираннях має Брайс Джонсон.
Доповнення
Рахунок у серії став 2:1 на користь столичного колективу. Четверта гра серії пройде 20-го травня також у Києві.